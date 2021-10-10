  • 27°C
香港時間 : 20211010日 (日) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路

股樓投資 09:26 2021/10/10

分享：

貴為金融創新第一大國的美國，一直因各種原因不批准Bitcoin ETF上市，目前美股市場只有Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）等，以信託形式，並在OTC市場交易的加密貨幣產品。但因為它不是ETF，沒有套戥機制，所以一直不能緊跟Bitcoin價格的變化。以周五收市價計算，便有接近兩成的折讓。

近日，監管看似有所鬆動，證監會（SEC）剛批准Volt Bitcoin Revolution ETF（BTCR）上市，該ETF由Volt Equity發行，並非直接投資Bitcoin，而是追蹤一籃子「革命性的Bitcoin公司（Bitcoin Revolution Companies）」，買入30間持有Bitcoin的公司，如MicroStrategy（MSTR）、Square（SQ）、Tesla（TSLA）等。最大持股為MicroStrategy，佔約25%，該公司為美國持有最多Bitcoin的上市公司，擁有逾11萬粒，市值逾60億美元。

有趣的是，BTCR亦投資Twitter（TWTR），因為Twitter剛剛開放了以Bitcoin作小費的功能。

Volt Equity創辦人Tad Park表示，新ETF的波動性會較低於Bitcoin，因為所持有的公司，如Tesla，不會因Bitcoin價格起伏，而有大升跌。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Tad Park認為，SEC雖然尚未批准BItcoin上市，但放行BTCR，一年前絕無可能，代表監管有所鬆動，是大壩中的一道裂縫（A crack in the dam）。

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 ETF 美元 美國 Twitter 美股

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】一字記之曰：電 從大停電看新元運能源世代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用