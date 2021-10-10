【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路

貴為金融創新第一大國的美國，一直因各種原因不批准Bitcoin ETF上市，目前美股市場只有Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）等，以信託形式，並在OTC市場交易的加密貨幣產品。但因為它不是ETF，沒有套戥機制，所以一直不能緊跟Bitcoin價格的變化。以周五收市價計算，便有接近兩成的折讓。

近日，監管看似有所鬆動，證監會（SEC）剛批准Volt Bitcoin Revolution ETF（BTCR）上市，該ETF由Volt Equity發行，並非直接投資Bitcoin，而是追蹤一籃子「革命性的Bitcoin公司（Bitcoin Revolution Companies）」，買入30間持有Bitcoin的公司，如MicroStrategy（MSTR）、Square（SQ）、Tesla（TSLA）等。最大持股為MicroStrategy，佔約25%，該公司為美國持有最多Bitcoin的上市公司，擁有逾11萬粒，市值逾60億美元。

有趣的是，BTCR亦投資Twitter（TWTR），因為Twitter剛剛開放了以Bitcoin作小費的功能。

Volt Equity創辦人Tad Park表示，新ETF的波動性會較低於Bitcoin，因為所持有的公司，如Tesla，不會因Bitcoin價格起伏，而有大升跌。

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Tad Park認為，SEC雖然尚未批准BItcoin上市，但放行BTCR，一年前絕無可能，代表監管有所鬆動，是大壩中的一道裂縫（A crack in the dam）。

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