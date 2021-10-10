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【疫後社會】英國：學生代寫論文將違法

環球政經 08:56 2021/10/10

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早前疫情嚴重，大部分學校都採用網上授課，有些本來要回校考試的課目變以功課評核總成績，有些同學便會選擇揾人「代寫essay」或「代考試」，連課堂都沒有參與就輕鬆奪A，其實大部分大專院校都有使用軟件「Turnitin」觀察學生的功課，會顯示功課與網上論文或其他同學論文的相似度，杜絕同學抄襲功課，但「代寫論文」的內容通常都是原創，固此很難發現。但正所謂「你有張良計，我有過牆梯。」英國早前宣布為同學提供收費的「寫文服務」將犯法。根據專門觀察英國大學質素的機構指，英國大概有1000間「論文工廠」（Essay Mill)，為學生提供已完成的論文。但這類服務會有多少學生使用？

根據英國斯望西大學 （Swansea University）於2018調查所得，受訪50,000名學生中，每7位就有1位學生曾「請槍」，並估計全球約有3100萬學生曾經請「代筆」，情況相當嚴重，而當時已有約40間大學就此問題去信英國教育大臣，希望打擊這類行為。其實有某些地區如新西蘭及美國一些地區，早已出手禁止此類服務，而英國政府表示此例可以保護學生，讓他們遠離「作弊服務」的欺詐性營商技巧。

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上到大學，人人程度不一，相信大家都會遇上一些功課有難題時候，網上授課又未能直接詢問老師，有些別無選擇的同學唯有請「代筆」，但試想想付了學費，甚麼都學不會，還要另外付錢請人代筆，不是有點「得不償失」嗎？

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撰文 : 龍瑞成

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