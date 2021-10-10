【脫歐影響】晶片荒下 Intel表示不再考慮在英國設廠

晶片龍頭Intel（INTC）執行長基辛格（Pat Gelsinger ）早前跟英國廣播公司（BBC)表示，Intel 在英國脫歐後已不打算在英設廠。他直言本來英國是其中一個考慮的地方，但脫歐後，公司決定轉向其他歐盟國家設廠，以便獲得歐盟支援。而且近年intel 的投資拓展金額巨大，在未來10年將投放950億美元在歐洲設廠，並提供於美國的產量。相信英國這次可能未能分一杯羹。

Intel目前已收到歐盟10個國家，70個地點的設廠提議，預計在年底前決定。

他早前表示，現場世界太依賴亞洲生產晶片，70%的晶片均來自三星及台積電，因此Intel希望改變此情況，在歐洲建廠的同時，增加在美國的產量。

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對於全球晶片短缺情況，他相信至少會在年尾持續，即使Intel及同業瘋狂工作，追趕進度，但有些事不能一蹴即就，情況預計會漸漸改善，但是2023年前難以完全解決。

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