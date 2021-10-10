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【美股消息】客戶自殺前車之鑑 羅賓漢承諾24小時客服支援

股樓投資 08:27 2021/10/10

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美國著名散戶券商羅賓漢（Robinhood，HOOD）早前宣布，將為客戶提供24小時電話查詢服務，為首間主要加密貨幣交易平台有此服務。

去年美國20歲青年Alex Kearns，因戶口計算方式等問題，誤以為自己損失75萬美元，一時想不通下了結自己生命，實際上他並無虧蝕，戶口仍有萬多美元。Alex家人因此控告羅賓漢，無法提供足夠的客服支援，當客戶發現戶口異常，但無法了解問題所在。

其後羅賓漢與Alex家人達成和解協議，但沒有透露細節。為免悲劇再次發生，公司因而加多客戶支援服務。

再早之前，全球首間上市加密貨幣交易所Coinbase（COIN），亦宣布向美國、英國、德國及日查客戶提供類似服務，但要待年底才實施。但世界最大加密貨幣交易所，香港幣圈常用的Binance仍未有類似服務，客人如有問題，不能以電話聯絡。

【室內設計】夫婦擲38萬裝修525呎單位 典雅設計 巧用玻璃增空間感

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羅賓漢一向以散戶為主要目標客戶，以免各項收費吸引，但GME（GME）事件時的限買令，客戶自殺事件等，令公司成眾夭之的，增設24小時電話客服，提升與客戶溝通，有望改善雙方關係。

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撰文 : 龍瑞成

自殺 財務自由 經濟 美股 裝修設計

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