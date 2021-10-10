【科技新知】微藻將來會是食物主要來源？

全球糧食問題日益嚴重，在《2021年全球糧食危機報告》中提到，全球接連爆發旱災，森林大火，令農產品供應極不穩定，聯合國更預計，2050年全球人口將達至97億，地球食物恐怕難以滿足人類需要。固此近年有不少另類的糧食生產方式出現，例如植物肉及植物蛋等。而微藻養植（microalgae）就是其中一個可以解決危機的良方。它擁有豐富的蛋白質及Omega 3 (ω-3脂肪酸)，而且種植範圍細，所需的種植土地為傳統農作物的1500分之1，在1公頃的土地上培養微藻，油脂的年產量可高達100噸以上，此類的「超級食物」很快引起各大生物科技公司研發，如遠東藍藻，甲茵科技等都大力投資養植「微藻」。有公司指，微藻市場的收益在2028年將達至1.8億美元，可見其發展潛力。

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當前氣候問題嚴重，各國比以前採取的減碳行動更積極，而糧食危機和氣候問題往往息息相關，環保組織綠色和平（Greenpeace)舉例出，2020年非洲蝗災橫掃，一天吃掉3.5萬人的糧食，使當地陷入嚴重的糧食危機。當時聯合國秘書長安東尼歐・古特瑞斯（António Guterres）表示原因與氣候變遷有關。養植微藻的碳排放比其他農作物少，與減碳的趨勢吻合。加上微藻的種植要求低，不論海水或淡水都可種植微藻，比其他農作物更易打理，或許可以有更加人投入市場，提高生產量。但會否真正成為未來的主要食糧，相信都要再觀察一排糧食供應走勢。

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