  • 27°C
香港時間 : 20211010日 (日) 08:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技新知】微藻將來會是食物主要來源？

環球政經 08:08 2021/10/10

分享：

全球糧食問題日益嚴重，在《2021年全球糧食危機報告》中提到，全球接連爆發旱災，森林大火，令農產品供應極不穩定，聯合國更預計，2050年全球人口將達至97億，地球食物恐怕難以滿足人類需要。固此近年有不少另類的糧食生產方式出現，例如植物肉及植物蛋等。而微藻養植（microalgae）就是其中一個可以解決危機的良方。它擁有豐富的蛋白質及Omega 3 (ω-3脂肪酸)，而且種植範圍細，所需的種植土地為傳統農作物的1500分之1，在1公頃的土地上培養微藻，油脂的年產量可高達100噸以上，此類的「超級食物」很快引起各大生物科技公司研發，如遠東藍藻，甲茵科技等都大力投資養植「微藻」。有公司指，微藻市場的收益在2028年將達至1.8億美元，可見其發展潛力。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

當前氣候問題嚴重，各國比以前採取的減碳行動更積極，而糧食危機和氣候問題往往息息相關，環保組織綠色和平（Greenpeace)舉例出，2020年非洲蝗災橫掃，一天吃掉3.5萬人的糧食，使當地陷入嚴重的糧食危機。當時聯合國秘書長安東尼歐・古特瑞斯（António Guterres）表示原因與氣候變遷有關。養植微藻的碳排放比其他農作物少，與減碳的趨勢吻合。加上微藻的種植要求低，不論海水或淡水都可種植微藻，比其他農作物更易打理，或許可以有更加人投入市場，提高生產量。但會否真正成為未來的主要食糧，相信都要再觀察一排糧食供應走勢。

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 龍瑞成

植物肉 產品 蛋白質 生物科技 人口 綠色和平

下一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】野生動物園 動物大遷徙（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【職場熱話】大學生眼紅速遞員月薪可達60K港元 網民：多勞多得的工作
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人