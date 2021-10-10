【環保減碳】2035年前 潔淨能源供應英國所有電力

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於本月 3 日(周日) 在曼徹斯特出席英國廣播公司新聞頻道(BBC News) 訪問時，提出於 2035 年所有電力由潔淨能源供應。他表示會逐漸以風能及其他可再生能源供電。英國一直比其他國家更積極使用可再生能源，就在2021 年聯合國氣候變化大會(COP26)舉辦後一個月，英國表示會先在 2035 年減少 78%碳排放，回復到 1990 年的水平，並於 2050 年達至 0 碳排放。雖然引來不少環保組織質疑其可行性，更有專家指可能只會達到 1/5 的效果。但實際成效如何?

目前英國離岸風力發電領先全球，為英國提供約 10GW（GW 為電量單位，1GW 即 10 億瓦），英國政府計劃在 2030 年達至 40GW，以供英國所有家庭享用。但有能源公司表示他們的在風力發電的收益愈來愈小，可能會影響未來的投資走勢。另外，當地風勢更會影響風力發電的質素，近年全球暖化令風速減弱，導致英國風力發電量不足，令英國電價急升，若真想依賴風力發電，則需想想辦法解決這個不穩定因素。

另外，目前英國車輛大概占全國排放量 16%，政府打算由 2030 年起逐步淘汰柴油車及不再興建油站。目前英國電動車使用比率尚算可觀，有近 1 成電動車於2020 年售出，比 2018 年多出 2.5%.。相信與因為政府為電動車買家提供相關補助有關（購買35,000英磅以下的電動車，可獲2500英磅補貼）。

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與此同時，電動車充電器需求大增，但有團體表示去年英國電動車充電器遠遠追不上電動車數量。目前英國有2.5萬部電動車充電器，但英國 Competition and Markets Authority 估計，2030 年前要多 10 倍才能滿足需求。估計英國在推動電動車時，其配套都要跟上，方可吸引更多市民使用。

全球暖化問題日益嚴重，英國此舉算是踏出一大步，有望其他國家仿傚。

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