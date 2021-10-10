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【加密貨幣】S2F模型預測Bitcoin 12月見13.5萬美元

股樓投資 07:44 2021/10/10

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在Twitter上擁有百萬Followers、提出​​庫存流量比（​​​​S2F）模型的神秘分析師PlanB，預測Bitcoin價格在10月至少有6.3萬美元、11月見9.8萬美元、12月可升至13.5萬美元。

當Bitcoin由高位近6.5萬美元，腰斬跌至6月的3萬多美元，很多投資者認為本輪Bitcoin牛市已完之際，PlanB便預期，即使在最壞情況下，Bitcoin價格在8月必定高於4.7萬美元、9月高於4.3萬美元、10月高於6.3萬美元、11月高於9.8萬美元、12高於13.5萬美元。他對8月和9月的預測已經命中。如10月再中，就難言是巧合。

S2F模型以庫存（供應量）除以年產量，計算Bitcoin 的稀有程度，以供應的角度，從而推算幣價。他進一步分析指，目前牛市正處第二階段，仍然強勢，至少還有6個月時間。下一階段的升勢，可能由不同因素推動，如美國證監會批准ETF上市，另一個國家採用Bitcoin為法定貨幣、​​蘋果（AAPL）、Amazon（AMZN）、Google（GOOGL）認可等。

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投資者或可以等待10月完結，便知道預測模型的準繩度，如連中3個月，或者可以考慮跟隨入市。

同場加映：【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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撰文 : 龍瑞成

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