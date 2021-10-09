多間學校禁學生睇《魷魚遊戲》究竟咩原因？

Netflix劇集《魷魚遊戲》全球爆紅，劇集內的所出現遊戲亦深受歡迎，但由於涉及不少血腥及暴力情節，英國有學校發信警告家長，不要讓子女觀看《魷魚遊戲》，避免爭相模仿劇集。

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《魷魚遊戲》中，最印象深刻的遊戲「一二三木頭人」，劇集內若機械人娃娃朗讀字句後，發現有人移動的話，該名參加者就會被槍殺。

由於遊戲取材自南韓民間兒童遊戲，玩法簡單易明，因此吸引民眾在現實仿效。

英國肯特郡（Kent）表示，已收到由兩家不同學校發出的信件，警告家長不要讓子女觀看《魷魚遊戲》。

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此外，比利時有學校亦發現，有學生受《魷魚遊戲》啟發，於校園內玩「一二三木頭人」，失敗者將會被毆打。該學校隨即在社交網站警告家長，必須保持警惕，以便停止這種不健康及危險的遊戲在校園內出現。

該學校強調，涉及校園暴力的學生需面對及意識相關後果。

事實上，Netflix早已將《魷魚遊戲》定性為「只適合15歲或以上」觀眾，而且發布劇集含有性、暴力發自殺內容的警告。

責任編輯：郭麗明