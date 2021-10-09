英國供應鏈危機持續 6分1民眾無法購買基本商品

英國因貨車司機人手不足，陷入商品供應鏈斷裂危機。英國民眾提早為聖誕節假期作準備，但當地商品供應不足，甚至出現短缺情況。英國國家統計局數據指，有6分1民眾於過去兩周無法購買基本食品。

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英國國家統計局（ONS）收集3,326名成年民眾意見，當中有約6分1人表示，於過去兩星期無法購買基本食品。有17%人表示由於必需品如食物缺貨，根本難以購買；有23%人指，非必要食材亦出現短缺情況。

英國雜誌The Grocer進行的調查亦顯示，3分2消費者憂慮聖誕節前會出現糧食供應短缺危機，因此3分1民眾已提前囤積聖誕節假期貨品。

英國超市Waitrose於上周開放聖誕節送貨時段，單單首日中午已錄得2.2萬宗預訂、周末更錄得超過11.2萬張訂單。線上超市 Ocado亦表示，甫開放聖誕節送貨時段就已經滿額。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）已任命超市Tesco前負責人劉易斯（Dave Lewis）就如何解決供應鏈危機提出建議，反映當局相當重視商品供應問題。

據悉，當局正考慮出動軍隊駕駛貨車運送商品直至聖誕節，以填補貨車司機人手不足、加上聖誕節商品需求大增的影響。

此外，英國最大的學校食物供應商之一 ISS，有職員透露需囤積保存期長的食品如罐頭及急凍食品，以確保進一步惡劣的情況下仍應提供食物，預料食物供應危機將持續至明年2月。

責任編輯：郭麗明