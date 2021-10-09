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【企業稅】136國達成協議 落實全球最低企業稅率定為15% 預料2023年實行

環球政經 16:49 2021/10/09

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爭論多年的全球最低企業稅率，周五(8日)終於達成共識。經濟合作與發展組織（OECD）發表聲明表示，有136個國家已同意落實將全球最低企業稅率定為15%，包括早前改變立場的愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利，他們預計，各國將在2022年簽訂邊公約，並在2023年起實行。

【綠色金融】歐盟預告將發行2500億歐元綠色債券 料成為全球最大發行方 【下一頁

OECD）周五宣布，佔全球GDP超過90%的136個國家同意就全球企業稅訂為15%簽訂協議，當中包括早前改變立場、著名低稅率國家愛爾蘭、愛沙尼亞及匈牙利。但有份參與會談的肯雅、尼日利亞、巴基斯坦及斯里蘭卡則尚未加入有關協議。

【Google】Google Maps推3項更新 主要針對單車用戶 新增「環保路綫」以助減碳 【下一頁

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OECD又指，今日完成的國際稅收體系是一個重大改革，相信制定全球最低企業稅後，最低稅率可為全球帶來約1500億美元的額外稅收，並讓全球大約100間規模最大及利潤最高的跨國企業，將超過1250億美元利潤，以協助國家經濟從新冠肺炎疫情中復甦。

 

【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

 

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責任編輯：羅浩濂

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