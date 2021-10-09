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【香港創科】首屆香港創科展現已接受報名 為學生提供展示發明平台 優勝者可獲1萬元獎金

理財智慧 16:18 2021/10/09

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由香港創新基金舉辦的首屆香港創科展現已接受報名，創科展旨在推動學校、老師與學生攜手成就無限創意。展覽以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生應用科學、科技和設計意念，表達原創意念及新發現。而展覽將於2022年2月香港會議展覽中心舉行，現正接受報名，小四至中六學生可以透過就讀學校參加。

【師友計劃】HKLSS推第三屆師友計劃 培育生命科學學生 11月19日截止報名 【下一頁

香港創科展評審委員會將以參賽作品的設計概念、創意、創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧及團隊合作等多方面作出評核。比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」10,000元、8,000元及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。

【Google】Google Maps推3項更新 主要針對單車用戶 新增「環保路綫」以助減碳 【下一頁

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所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且參與於2022年2月19至20日香港會議展覽中心舉行的香港創科展，期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於2022年2月20日舉辦的「香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。

 

【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

 

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責任編輯：羅浩濂

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