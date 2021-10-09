【師友計劃】HKLSS推第三屆師友計劃 培育生命科學學生 11月19日截止報名

香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society，簡稱HKLSS）推出第三屆師友計劃，旨在栽培及連繫生命科技業界，裝備未來職場所需的知識和技巧，及擴闊人際關係網絡的能力。第三屆師友計劃即日起接受申請，並於11月19日（星期五）截止報名。

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HKLSS會按照學員的背景及意願，在管理顧問、數據分析、初創企業、研發、醫療保健、投資及金融、法律及法規以及非牟利組織等範疇中與精英導師作出配對，讓他們得到最合適的咨詢及指導。透過師友計劃，期望能讓參加學員認清在生物科技行業發展所需的準備工作和目標、建立相關人際網絡及加強溝通技巧，並透過導師發掘學員的個人長處，實踐潛能，協助學員豐富自己在課堂以外的知識。

第三屆師友計劃將於10月4日（星期一）正式接受網上申請，並於11月19日（星期五）截止報名。此計劃開放予所有年滿18歲，修讀生命科學或相關學科的本科生及研究生，畢業生或就讀非生命科學背景的學生也會按個別情況考慮。為了讓有志參加的人士對師友計劃有更深入的了解，HKLSS將於10月12日（星期二）及13日（星期三）舉辦兩場網上諮詢講座，有興趣參加者可於網上遞交報名表格。

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HKLSS建立一個接近50名專業導師及100名學員的網絡，當中不乏來自頂尖企業的資深管理層及業界精英，包括南豐集團董事長梁錦松先生、南豐集團行政總裁張世成先生、波士頓諮詢公司董事總經理及全球合伙人吳淳博士、畢馬威中國新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀女士、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座袁國勇教授、得易健康有限公司行政總裁翁錦輝先生等等。 而在此師友計劃，每位導師將會與不多於兩名學員配對，並定期與學員進行會議，親身與學員分享寶貴的經驗與成功心得。

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責任編輯：羅浩濂