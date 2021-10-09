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逾130個國家同意最低15%企業稅 料2023年實施

環球社會熱點 15:03 2021/10/09

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經濟合作與發展組織周五（8日）宣布，有136個國家已同意落實將全球最低企業稅率定為15%，包括早前改變立場的愛爾蘭、愛沙尼亞及匈牙利。經合組織預計，各國的目標在2022年簽訂邊公約，並在2023年起實施。

愛爾蘭同意最低15%企業稅 影響逾千間企業 【下一頁】

經濟合作與發展組織（OECD）周五發表聲明，佔全球GDP超過90%的136個國家同意簽訂協議，將全球企業稅訂為15%，包括早前改變立場、著名低稅率國家愛爾蘭、愛沙尼亞及匈牙利。但有參與會談的肯雅、尼日利亞、巴基斯坦及斯里蘭卡則尚未加入協議。

OECD續指，目標各國於2022年簽訂多邊公約，並在2023年開始實施，相信制定全球最低企業稅後，每年可為參與國帶來合共1,500億美元（約1.17萬億港元）額外稅收，協助國家經濟從新冠肺炎疫情中復甦。

沙特財團成功收購紐卡素 英超再多一支土豪隊 【下一頁】

OECD秘書長科爾曼（Mathias Cormann）表示，協議促使國際稅務變得更公平及更有效運作，是多邊主義的重大勝利。

協議除制定全球最低稅率外，亦包括確保跨國公司如Facebook、Google及Apple等大型科企在任何地方經營及創造利潤都必須納稅，讓全球稅收平均分配。

責任編輯：郭麗明

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