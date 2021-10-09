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【Google】打擊不實氣候變遷資訊 Google、YouTube下月起不再為該類網站提供廣告服務

科技 16:00 2021/10/09

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近幾年，Google收到愈來愈多廣告主與出版商抱怨，指廣告商不希望公司廣告出現在散播不實氣候變遷內容的網站中

為打擊打擊不實氣候變遷資訊，Google早前更新廣告政策，11月起不再於推廣氣候變遷不實資訊的內容上推送廣告，也不再接受推廣不實氣候變遷資訊的廣告，該政策適用於Google廣告商、Google出版商與YouTube創作者。

【YouTube】YouTube功能再升級 增多重音軌、解鎖直播字幕限制

Google表示，新政策不但能避免用戶受到不實資訊影響，也能保護Google的廣告合作夥伴。因為近幾年，Google收到愈來愈多廣告主與出版商抱怨，指廣告商不希望公司廣告出現在散播不實氣候變遷內容的網站中，而出版商則不希望自己發布的內容，被嵌入不實的氣候變遷資訊廣告。

【Google】RSS功能回歸？   Google開放該功能予Android用戶

Google 強調，公司會仔細檢視相關內容，以判斷內容所陳述的是否不實資訊。至於平台仍然會接受有關氣候政策的辯論、氣候變遷所帶來的各式影響，以及各種新的相關研究。

【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases 毋須再講「Hey Google」

記者：廖淑瑩

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