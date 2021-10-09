北部都會區發展劃成本高　陳茂波︰不可單靠政府庫房　須以「組合拳」方式融資

新一份《施政報告》，重點著墨發展北部都會區。財政司司長陳茂波今日（9日）在電台節目中指，發展北部都會區及展計劃涉及成本「億億聲」，指不能單靠政府庫房負擔，須以「組合拳」形式融資。

陳茂波表示，北部都會區發展除政府庫房，亦要靠綠色債券、公私營合作，指現時對融資方式持開放態度，最重要是各界同意規劃的願景。他續道，北部都會區相當宏遠，現時是規劃願景和空間佈局，涉及土地運用規劃、保育政策，亦要做好交通基建配套。如果順利開拓北部都會區，將會有更多創科發展，現時古洞北/粉嶺北新發展區原本規劃的商業地，可以考慮轉為住宅地，增加房屋供應。

陳茂波解釋說法，指出政府須保留財政實力，以應付外圍環境出現突變，保證在遇上挑戰時，能維持社會民生及金融穩定。

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