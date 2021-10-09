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信北區樓長遠會升值　怕失良機8號波下趕入市　655萬買元朗尚悅

股樓投資 17:47 2021/10/09

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《施政報告》內容著重北區發展，儘管8號風球襲港，仍有買家冒著風雨去睇樓，入市元朗尚悅。美聯物業趙智敏表示，該行今日促成一宗元朗尚悅二手成交，用家議價後火速承接，涉及金額655萬元。

剛成交為尚悅8座高層B室，實用面積約440平方呎，向南享開揚山景。原業主早前叫價約680萬元放盤，隨即獲用家洽商承接，客人鍾情單位景觀雅致，內櫳企理，而且睇好日後升值潛力，故火速扑錘入市。雙方議價後以655萬元成交，折合實用呎價約14,886元。

資料顯示，原業主於2018年7月以約600萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約55萬元，期間升值近1成。

延伸閱讀︰【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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