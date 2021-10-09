黃偉綸︰「北部都會區」可扭轉重南輕北局面　規劃如馬拉松　須時但終會落實

行政長官林鄭月娥日前發表《施政報告》，當中重點提及會及展面積約300平方公里的「北部都會區」，發展局局長黃偉綸今日（9日）出席電台節目時表示，相信透過發展「北部都會區」，可改善過往有指本港發展「重南輕北」的局面。

黃偉綸指，「北部都會區」除了提供大量住宅單位，亦可提供近65萬個就業職位，增幅達現時五倍，相信有助改善職住不平衡及交通壓力大等問題。他形容規劃工作有如「馬拉松接力賽」，指十多年前的長遠規劃報告，至今已建立古洞等新界北新發展區，可見長遠計劃並非是「天空上的雲」，落實有時。

出席同一節目的運輸及房屋局局長陳帆表示，「北部都會區」及交椅洲人工島日後可提供龐大土地，相信能夠做到「住好啲、住平啲、住大啲」，惟短期內仍有局限。

他續稱，政府仍在覓地以提供過渡性房屋，已和數個土地擁有人及志願團體視察地盤。他指出，明年中陸續有4,000多個過渡性房屋單位，至2023年年中數量可達至約10,000個。

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