星凱‧堤岸風球下查詢反應熱烈　發展商︰今入票者可享特快專道參觀示範單位

星凱‧堤岸作為近期公布價單的全新大型一手項目，受到市場熱烈關注，項目日前公布價單後開始收票，至今累收逾13,000票，以首批268伙單位計，超額認購約48倍。

發展商中洲置業已開放位於九龍灣金利豐國際中心的示範單位了公眾參觀。天文台於今日（9日）早上懸掛8號風球，但中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，有大量人士向星凱‧堤岸電話熱線查詢示範單位開放時間及登記入票之方法，為回應及解決龐大的需求，決定凡於今天登記入票認購星凱·堤岸的人士，開售日前都可於享特快專道直達示範單位，舒適體驗項目的優勢。

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