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特首：一手空置稅難落實　非房屋問題核心　任內不會重推

股樓投資 16:00 2021/10/09

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運輸及房屋局局長陳帆早前曾指，不排除重推一手樓空置稅草案。行政長官林鄭月娥今日（9日）於電台節目中提到，五年任期內有少量措施未能如期落實，她舉例，立法會時常討論設立一手樓空置稅，但指立法困難，亦非房屋問題核心。

她解釋，現時私人發展商多數在樓宇未建興好前就開始賣樓花，而香港樓宇種類繁，部分高檔項目如洋房「要等價才會賣」，因此設計法律非常困難；此外，她亦提到經過立法會及社會討論，都覺得這並不是最核心的問題。

延伸閱讀︰【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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