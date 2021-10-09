特首：一手空置稅難落實　非房屋問題核心　任內不會重推

運輸及房屋局局長陳帆早前曾指，不排除重推一手樓空置稅草案。行政長官林鄭月娥今日（9日）於電台節目中提到，五年任期內有少量措施未能如期落實，她舉例，立法會時常討論設立一手樓空置稅，但指立法困難，亦非房屋問題核心。

她解釋，現時私人發展商多數在樓宇未建興好前就開始賣樓花，而香港樓宇種類繁，部分高檔項目如洋房「要等價才會賣」，因此設計法律非常困難；此外，她亦提到經過立法會及社會討論，都覺得這並不是最核心的問題。

延伸閱讀︰【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機