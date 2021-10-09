【火速成交】翠擁華庭3房套 叫價不到千萬　放盤2日即成交

美聯物業潘剛毅表示，該行日前促成一宗馬鞍山翠擁華庭二手成交，一個高層3房套單位放售僅2天，火速獲同區首置客承接，涉資986萬元。

剛成交單位為翠擁華庭10座高層C室，實用面積約770平方呎，3房套連多用途房間隔，向東南享開揚景。原業主叫價約988萬元放售僅2天，隨即獲同首置客洽商承接。客人鍾情單位景觀開揚，裝修企理，而且鄰近環境清靜，睇樓後即決定承接。雙方議價後象徵式減價約2萬元，以986萬元成交，折合實用呎價約12,805元。

原業主於2014年4月份以約590萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約396萬元，物業升值約67.1%。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇 337呎型格「黑白灰」設計【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映︰【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機