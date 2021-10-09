  • 26°C
香港時間 : 20211009日 (六) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【火速成交】翠擁華庭3房套 叫價不到千萬　放盤2日即成交

股樓投資 15:35 2021/10/09

分享：

美聯物業潘剛毅表示，該行日前促成一宗馬鞍山翠擁華庭二手成交，一個高層3房套單位放售僅2天，火速獲同區首置客承接，涉資986萬元。

剛成交單位為翠擁華庭10座高層C室，實用面積約770平方呎，3房套連多用途房間隔，向東南享開揚景。原業主叫價約988萬元放售僅2天，隨即獲同首置客洽商承接。客人鍾情單位景觀開揚，裝修企理，而且鄰近環境清靜，睇樓後即決定承接。雙方議價後象徵式減價約2萬元，以986萬元成交，折合實用呎價約12,805元。

原業主於2014年4月份以約590萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約396萬元，物業升值約67.1%。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映︰【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 翠擁華庭 馬鞍山 美聯物業

下一篇文章

【師友計劃】HKLSS推第三屆師友計劃 培育生命科學學生 11月19日截止報名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【航運拐點】第四季集運拐點或來臨 航運股有貨要走？
【航運拐點】第四季集運拐點或來臨 航運股有貨要走？
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用