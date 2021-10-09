【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找

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連月樓市旺場，很多筍盤都被消化，若想找位於港島、位置方便又細價的單位上車，不介意「住細少少」，灣仔區仍有選擇。今次介紹的單位位於慧蘭閣高層A室，單位實用面積224平方呎，一房間隔，內連企理裝修，而且位近灣仔地鐵站及多個巴士站，交通便捷，市區食肆、商場林立，更位於港島名校網。
單位圖片︰
|放盤單位
|灣仔 慧蘭閣 高層 A室（物業編號：BE31012693）
|實用面積
|224呎
|間隔
|一房
|叫價
|480萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
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撰文 : 謝昕蕎