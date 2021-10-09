【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找

連月樓市旺場，很多筍盤都被消化，若想找位於港島、位置方便又細價的單位上車，不介意「住細少少」，灣仔區仍有選擇。今次介紹的單位位於慧蘭閣高層A室，單位實用面積224平方呎，一房間隔，內連企理裝修，而且位近灣仔地鐵站及多個巴士站，交通便捷，市區食肆、商場林立，更位於港島名校網。

單位圖片︰

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放盤單位 灣仔 慧蘭閣 高層 A室（物業編號：BE31012693） 實用面積 224呎 間隔 一房 叫價 480萬元 賣點 裝修企理

附近各式店舖及食肆林立，起居生活方便

位置四通八達，鄰近港鐵灣仔站，附近有多條小巴及巴士線，交通便利

港島上車盤，首次置業一按最高可達九成按揭

位處12 名校網

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註︰

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