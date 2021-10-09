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【帶你睇盤】港島市區盤連靚裝修　行5分鐘到地鐵站　首期50萬有找

股樓投資 15:18 2021/10/09

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連月樓市旺場，很多筍盤都被消化，若想找位於港島、位置方便又細價的單位上車，不介意「住細少少」，灣仔區仍有選擇。今次介紹的單位位於慧蘭閣高層A室，單位實用面積224平方呎，一房間隔，內連企理裝修，而且位近灣仔地鐵站及多個巴士站，交通便捷，市區食肆、商場林立，更位於港島名校網。

單位圖片︰

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放盤單位 灣仔 慧蘭閣 高層 A室（物業編號：BE31012693）
實用面積 224呎
間隔 一房
叫價 480萬元
賣點
  • 裝修企理
  • 附近各式店舖及食肆林立，起居生活方便
  • 位置四通八達，鄰近港鐵灣仔站，附近有多條小巴及巴士線，交通便利
  • 港島上車盤，首次置業一按最高可達九成按揭
  • 位處12 名校網

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3aBR6nj
 
註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 謝昕蕎

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