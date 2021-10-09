獅子山襲港　上水尚宜及日出康城LP10　延至明日賣樓

獅子山襲港，天文台今早懸掛8號風球，原定於今日開售的兩個一手項目亦因惡劣天氣延遲賣樓。

由大鴻輝集團發展的上水新盤尚宜原定於今日（9日）開售全盤30伙，整批單位實用面積由138平方呎起，至最大259平方呎，設開放式及一房間隔，以最高總折扣率計，折實價由242.88萬元起，至512.42萬元，折實呎價約15,986元至20,750元。尚宜位於上水新樂街38號，3伙名額留予內部人士認購，其餘單位全數公開發售。發展商將賣樓日期延至明天（10日），售樓處位於項目現樓地鋪，即上水新樂街38號。

另一方面，由南豐集團及港鐵合作發展的日出度城LP10亦原定今日起以先到先得及招標形式推出183伙銷售，當中158伙以價單形式推出，另25伙招標。發展商宣布，由於惡劣天氣關係，售樓日延期至明天，詳情將另行公布。據LP10最新價單顯示，新一批單位以最高折扣率20.5%計，折實樓價由823.2萬至2,879.6萬元不等，折實實用呎價則介乎17,211至20,855元，將於九龍灣臨澤街8號啟匯1樓售樓處發售。

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