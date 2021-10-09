【Google】Google Maps推3項更新 主要針對單車用戶 新增「環保路綫」以助減碳

Google早前為其應用程式Google Maps作出3大更新，當中包括為單車用戶提供的簡易版地圖、「共享單車」的租借資訊，以及「環保路線」模式，以助減低碳排放，達致可持續發展。

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Google Maps透過美國國家可再生能源實驗室（NREL）的數據以及AI技術，推出「環保路線」。其功能可以為使用者選擇「最慳油」的行車路線，Google預計每年可減少超過100萬噸碳排放，有關功能將於美國率先推出，2022年會拓展至歐洲及其他地區。

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另外，Google Maps推出「Lite navigation」模式以協助單車用戶，其模式只挑選重要訊息，減少部分不必要的資訊，例如海拔高度、預計到達時間、追蹤轉彎處的距離等，該功能預計在未來數月推出。與此同時，Google Maps亦新增「共享單車」的租借資訊，其功能將顯示可供租借的車輛數量，並即時更新抵達地點是否有停車空位，有關功能於柏林、紐約和台北等地均可使用。

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責任編輯：羅浩濂