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【Google】RSS功能回歸？ Google開放該功能予Android用戶

科技 14:30 2021/10/09

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Google亦重新推出RSS功能，所有Android用戶可在Chrome使用該功能。

各大社交平台已成為主流，用戶亦習慣在Facebook、Instagram等追蹤最新消息。但RSS功能卻能最快能獲得網站消息更新的方式，而Google亦重新推出此功能，所有Android用戶可在Chrome使用RSS功能。

【Google】只有密碼不安全 Google年底前為1.5億組帳戶啟用「兩步驟驗證」

Google早在今年年初重新推出這個工具，測試在Chrome瀏覽器直接內置RSS訂閱功能，現時正式開放給所有Android用戶使用。至於iOS用戶也可以使用，Chrome工程總監Adrienne Porter Felt已經預告會於明年在iOS上推出該功能。

【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases 毋須再講「Hey Google」

Android用戶只需在裝置上安裝最新版本的 Google Chrome瀏覽器，在空白新分頁的下半部分，原本的「探索」標籤的旁邊會多了一個「追蹤中」的新標籤，頁面會顯示用戶主動按下追蹤鍵的網頁更新。如果用戶還是看不到更新，可以在網址列輸入 chrome://flags，再搜索web feed並選取enable 就能使用了該功能。

【Google】Google Maps推3大功能 新增環保路線減少碳排放

記者：廖淑瑩

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