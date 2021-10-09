阿富汗清真寺自殺式炸彈襲擊 伊斯蘭國承認責任

阿富汗北部昆都士省一座清真寺周五（8日）發生自殺式炸彈襲擊，造成最少50人死亡，超過100人受傷。這亦是自美軍撒軍當地以來，最嚴重的襲擊事件，極端組織「伊斯蘭國呼羅珊省分會」其後承認責任。

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阿富汗昆都士省（ Kunduz）什葉派清真寺周五發生自殺式炸彈襲擊，當地官員指，事件造成最少50人死亡，逾100人受傷。由於清真寺當時有超過300人參與祈禱，估計死傷人數會進一步上升。

極端組織「伊斯蘭國呼羅珊省分會」（ISIS-K）於當日稍後時間承認責任，並發聲明指一名ISIS-K成員在清真寺內引爆炸彈背心，襲擊針對什葉派信徒及塔利班，不滿塔利班為滿足中國要求，打算驅逐當地維吾爾人。據悉，施襲者為維吾爾族的穆斯林人。

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聯合國駐阿富汗代表團表示，炸彈襲擊是本周第三次針對宗教設施的致命襲擊，形容是使人深感不安的暴力模式。

此外，美國國務院表示，代表團將於周六（9日）於多哈與塔利班高層舉行面對面會談，亦屬自塔利班接管阿富汗政權以來，兩方首次的高層面談。國務院發言人指，為期兩日的會談期間，華府將敦促塔利班尊重婦女權利，組建包容性政府，並允許當地設立人道主義機構。

責任編輯：郭麗明