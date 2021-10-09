【Twitter】關注精神健康議題 Twitter夥撒瑪利亞會推#ThereisHelp提示功能

▲ 當有抑鬱或有自殺風險的香港用戶於Twitter上搜尋自殺、自殘等關鍵字時，搜尋結果最頂端將鼓勵他們尋求協助，並提供24小時防止自殺熱線。

精神健康成為全球關注議題， Twitter最近與撒瑪利亞會推出#ThereisHelp訊息推播與搜尋提示功能，協助具自殺或自殘意圖的用戶渡過難關。

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據Twitter的觀察，港人對於精神健康的討論有所增加。在2019年9月至2020年9月期間， Twitter上來自香港的精神健康討論上升8成以上，增長較亞洲大部分地區高。

為了讓大眾得到支援，Twitter與香港撒瑪利亞會合作，推出#ThereIsHelp搜尋提示。當有抑鬱或有自殺風險的香港用戶於Twitter上搜尋自殺、自殘等關鍵字時，搜尋結果最頂端將鼓勵他們尋求協助，並提供24小時防止自殺熱線。

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為提升大眾對精神健康的關注，用戶在10月使用 #精神健康 、#心理健康,、#世界精神衛生日、#MentalHealth等任何一個Hashtag發布推文時，一個象徵精神健康的特製國際綠色符號將會伴隨著該Hashtag出現在推文中，凝聚全球精神健康的討論。

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記者：廖淑瑩