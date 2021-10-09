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【中國限電】內媒評拉閘限電：運動式減碳不可持續　加快構建新能源為主體電力系統

股市 11:46 2021/10/09

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市場憂內地限電將影響經濟增長

中國《經濟日報》發文再評「拉閘限電」，指運動式「減碳」不可持續。文章指，在實現「雙碳」目標的過程中，一定要正確處理中長期綠色轉型與短期經濟平穩增長之間的關係，不搞盲目躍進。

文章指，碳中和不是限制發展，而是引導高質量發展，各地在著力減少碳排放的同時，要以不影響正常的產業運轉為前提。

當前，大力發展鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，仍然被不少地方視為經濟復甦的重要手段，認為2030年是一個窗口期，在此之前正是大干快上高能耗項目的最後時機。如果各地繼續發展高耗能、高排放項目，去沖高碳排放峰值，對未來實現碳中和將帶來災難性後果。對此，應採取更強有力的政策和措施，堅決遏制“雙高”項目盲目上馬。

同時，綠色轉型著眼點要放到形成新的綠色供給能力上，在形成強大清潔能源供給能力之前，對於傳統化石能源不可搞「一刀切」。要加快構建以新能源為主體的新型電力系統，保證優質電力輸出。

文章最後指，依靠限制能源消費和壓縮產能實現的「減碳」不可持續，如何在碳中和進程中，同時抓好產業結構調整和能源結構調整，破解「能源不可能三角」，還有很長的路要走。

相關文章：【中國限電】官方出手推動煤炭供應、鄂爾多斯市日均產量超210萬噸　多隻煤炭股急挫（第二版）

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編輯：區嘉俊

經濟 新能源 碳中和 電力

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