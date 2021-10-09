【Apple】蘋果再現反競爭行為？ 荷蘭當局要求公司改變支付系統

▲ 蘋果App Store的支付政策，要求App開發商只能使用其支付系統，並抽取15至30%的蘋果稅，導致許多開發商不滿。

據路透社報道，荷蘭監管機構發現蘋果要求軟件開發商使用「App 內購」（in-app payment）系統有反競爭行為，命令改善。

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蘋果App Store的支付政策，要求App開發商只能使用其支付系統，並抽取15至30%的蘋果稅，導致許多開發商不滿。

荷蘭消費者和市場管理局（ACM）自2019 年起對蘋果進行反壟斷調查，確認其是否濫用市場支配地位，後來縮小範圍，主要關注約會類App。交友軟件Tinder母公司Match Group曾投訴，稱蘋果這項規定阻擋他們與客戶處理付款的問題。

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荷蘭 ACM 上月通知蘋果要求改善支付系統，令當局成為首個認為蘋果App Store濫用市場力量的監管機構。消息人士透露，ACM 沒有對蘋果作出懲罰，但要求改變「App 內購」系統。

ACM 發言人稱，此事還在法律審查階段，拒絕發表評論，預計今年會公布裁決結果；蘋果認為，App Store的規定是為了確保用戶安全和私隱。

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記者：廖淑瑩