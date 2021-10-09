【iCloud+】蘋果iOS 15開放升級iCloud Plus　一文睇清5大功能

蘋果（Apple，美：AAPL）用戶如果已經升級iOS 15、iPadOS 15或macOS最新系統，iCloud的訂閱用戶都會自動升級為iCloud+雲端訂閱服務，究竟iCloud+（iCloud Plus）是甚麼？下文將解釋五大變化，價錢還完全一樣。

iCloud+新功能：

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一、iCloud 私密轉送

iCloud+將新增五項功能，一是新增「私密轉送」功能，無論用戶在家裡、飯店或咖啡廳，在Safari中瀏覽網頁時，沒有任何一方（甚至是 Apple）可以看到用戶身分以及所造訪的網站。

二、隱藏我的電子郵件

「隱藏我的電子郵件」功能，可讓用戶即時產生隨機電子郵件地址，將所收到的信件轉寄至您的個人收件匣。這意味，在網頁上填寫表單或註冊電子報時，不需再分享真實電子郵件地址。

三、HomeKit 安全錄影

具有「HomeKit 安全錄影」功能的攝影機，會以端對端加密格式儲存，只有用戶和其選擇的成員可以監視，連同蘋果也都沒辦法查看。

四、家人共享

設定「家人共享」時，可以將 iCloud+ 訂閱項目與「家人共享」群組成員分享。家庭成員接受後，可立即存取 iCloud+ 的許多功能和更多儲存空間。

五、自訂電子郵件網域

當訂閱 iCloud+，且擁有個人網域名稱，用戶可以設定「iCloud 郵件」在傳送或接收郵件時使用該網域名稱，這樣，收件人就會看到郵件是來自用戶的個人化電子郵件地址。配置網域之後，可以設定任何既有的電子郵件地址、建立新的電子郵件地址，或刪除不再需要的任何電子郵件地址。

六、價錢完全相同

iCloud+和iCloud的訂閱費用、儲存空間都是完全一樣，50GB容量維持每月8元，200GB維持每月23元，2TB維持每月78元。

不過，要使用iCloud+，正在用免費5GB iCloud方案的用戶可能就要付多一杯飲品的價錢，最少花費8元去訂閱iCloud空間的計劃。

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編輯：區嘉俊