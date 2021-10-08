聯想集團突終止 內地科創板上市申請

內地電腦廠商聯想集團(00992)回A上市計劃突然終止。上交所周五晚上發出公告，指聯想集團和保薦人中金公司分別向上交所提交了申請撤回科創板上市申請的文件。根據上交所網頁，有關聯想科創板上市的審核狀態已轉為「終止」。聯想數日前才宣布其科創板上市，已在9月30日獲確認受理申請。值得留意的是消息揭盅前，聯想周五大跌4.8%，收報8.81元。

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今年初，聯想集團曾公佈發行預託證券，返回A股科創板上市的計畫。聯想原計劃募集最多100億元人民幣資金，集資所得將用於新技術，包括雲網融合基建、人工智能項目，以及產品及解決方案研發，相關行業的戰略性投資和補充營運資金等。

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