▲ 【新冠肺炎】陸慶娛樂停運澳門知名夜場Club Cubic 曾獲韓國Big Bang勝利捧場

創業板上市、經營夜店陸慶娛樂 （08052） 宣布，今日起結束營運位於澳門新濠天地夜場嬌比（Club Cubic）。公司解釋，Club Cubic澳門的營運因實施封鎖、業務關閉及社交距離措施而受到重大不利影響，導致收益損失或增長放緩。公司又稱，曾要求租金減免，但結果並不十分理想。故今日起結束Club Cubic。

作為陸慶娛樂招牌夜場的Club Cubi原為澳門熱門夜場之一，當時有報道指，Club Cubic佔地約30,000平方尺，分為兩層，不時有國際知名DJ駐場演出。韓國Big Bang前成員勝利（李昇炫）曾在陸慶娛樂2016年上市時入股，成為基礎投資者之一，持股約0.81%，據稱他不時到Club Cubic捧場支持。

陸慶娛樂又稱，嘗試與Club Cubic澳門的合作夥伴COD esorts Limited聯絡要求租金減免，但結果並不十分理想，由於雙方營運出現爭議，集團今日起將無法繼續經營澳門Club Cubic。

陸慶娛樂稱，集團於過去數年一直在大灣區發展其業務據點。隨著嬌比會所（Cubic Space+）於2019年在中國廣東省珠海開業之後，集團制定進軍中國內地市場的策略。此外，集團的香港餐廳經營業務亦表現理想，三個高級中式餐廳品牌均在市場得到正面反應。

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