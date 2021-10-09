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【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復

股市 13:41 2021/10/09

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中國平安 （02318） 周五上漲2.8%，收報57.85元，從低位計已經累升兩成；A股（滬：601318）假後更錄逾百億成交，股價大升7.7%，主要是由於華夏幸福（滬：600340）初步擬定債務重組計劃。平保現價股息率升至4.7厘，估值處多年低位，收息是否穩健？

華夏幸福早前引發債務危機，作為股東的平保也受拖累，上半年淨利潤按年跌15.5%，主要由於投資華夏幸福的減值計提大幅增加。

隨著華夏幸福債務重組計劃落地，中信建投金融預計，平保的債務本金均將獲得償付，無需再次計提債權減值，且存在減值轉回的可能，測試平保投資收益率、利潤增速可逐步恢復至常態水平。

平保估值遠低於歷史平均：

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平保股價今年累跌近四成後，市盈率跌至接近6倍，大幅低於5年平均逾10倍；今年甚至一度「破淨」，市帳率跌穿1倍；另邊廂，現價股息率升至4.7厘，較5年平均多出一倍。

不過，平保估值低並非無道理，因其業務正處轉型期，壽險改革仍未見成果。上半年，平保新業務價值按年要跌11.7%，主要受客戶對長期保障產品的消費支出放緩，和代理人規模下降所影響。

總結下來，華夏幸福債務危機得到解決，平保估值可望從低位修復，但修復過後，除非業績也有明顯改善，否則仍有賺息蝕價風險。

相關文章：【高息股攻略】恒生銀行宣派第三次中期息1.1元　4.5厘股息擺脫「疫情低息期」

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記者：區嘉俊

港股 收息股 中國平安（02318）

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