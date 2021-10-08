【新股IPO】愛奇藝傳回港作第二上市　擬集資39億　

消息指，內地視頻網站平台愛奇藝有意回港作第二上市，擬集資5億美元（約39億港元），並已聘請美銀、中信里昂以及高盛負責上市事宜。有指愛奇藝計劃最快今年底前完成來港第二上市，目前正在與顧問機構商討上市計劃，惟一切仍在初步階段，故仍有機會推遲上市時間表，或取消上市計劃，以及有機會再引入其他投行。

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截至今年 2 月底，百度（09888）持有愛奇藝約52.2%股份，並擁有公司91.6%的投票權；此外小米（01810）及高瓴亦為愛奇藝股東。

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記者：張以正