▲ 【HKTVmall】香港科技探索：9月GMV錄5.43億元、按年增13.6% 顧客留待今月消費券不利銷售

前稱香港電視的香港科技探索 （01137） 公布9月份營運數據，期內訂單總商品交易額按年增13.6%至 5.43 億元，而每月獨立客戶數量則按年增30.6%至 49.1萬名。

香港科技探索稱，9月通常是一個業績表現相對平淡的月份，尤其是今年消費市場期待第二期消費券10月發放，因此部分消費者於9月期間控制消費，例如於電子電器、家居電器、家品傢俬及品牌產品等，這一勢頭亦影響 HKTVmall 上月銷售表現。

香港科技探索指，9月份平均每日訂單數量為4.04萬張，按年增22.4%、按月則跌5.4%；平均訂單值為448元，按年及按月分別跌7.2%及6.3%；平均每日訂單總商品交易額為1810萬元，按年增13.8%、按月則跌11.3%。

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