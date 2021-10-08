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【騰訊700】騰訊收購波蘭恐怖遊戲廠商Bloober Team 22%股權　涉資1.5億元

股市 21:56 2021/10/08

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【騰訊700】騰訊收購波蘭恐怖遊戲廠商Bloober Team 22%股權　涉資1.5億元

騰訊 （00700） 收購波蘭遊戲開發商Bloober Team 22%股權，涉資7760萬元波蘭茲羅提（約1.51億港元），將取代基金公司Rockbridge TFI成為最大股東。

Bloober Team主要開發恐怖與驚悚遊戲，公司總裁 Piotr Babieno表示，很高興騰訊成為新股東，認為對方擁有豐富的行業知識和整個生態系統。 Babieno又稱，公司目標未來3至4年製作和交付兩款遊戲作品，讓公司躋身AAA製作公司。

值得留意是，今年Bloober 與日本 Konami 簽署合作協議，其後又與NBA 2K遊戲開發商Take-Two Interaktive（美：TTWO） 簽署了出版協議，而現時騰訊則已成為公司最大股東。

Bloober Team擅長開發恐怖遊戲，代表作包括《靈媒》（The Medium）、《層層恐懼》（Layers of Fear）及《觀察者》（Observer）等。

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