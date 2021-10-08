【疫下營商】HK Express香港快運再推退役手推車2.0活動

▲ 【疫下營商】反應熱烈 HK Express香港快運再推退役手推車2.0活動

疫情重創航空業發展，又有幾多香港人好耐未試過出行呢？香港快運（HK Express）再推出新一輪退役手推車2.0活動，設計了三款退役機上手推車，讓港人在家都充滿旅行回憶。開賣時間定於10月11日（星期一）下午3時， 所有均限量發售。

今次設計特色：

第一款是富有香港特色的短版手推車，印有不同香港特色的圖案，目的是突顯香港快運以香港為基地，每架手推車均鍍上獨一無二的號碼牌。

第二款是行李標籤為藍本的短版手推車，希望將旅行回憶融入到累積資深里數的短版手推車上。

第三款是行李標籤版的長版手推車，頭尾兩端均設有櫃門。

現時香港快運並未公佈3 款手推車售價，參考上一次的退役手推車價格，短版手推車售價為 HK$4,500，長版手推車售價則為 HK$5,000。

三款退役機上手推車

▼ 點擊圖片放大 +2

香港快運表示，早前推出原裝設計嘅退役手推車第一日就火速售罄，所以特意加推新一輪限量版退役機上手推車，讓港人將旅行回憶帶返屋企。

疫情期間，香港快運推出多種另類活動幫補業績，包括網上出售公司設計品例如手挽櫃、廚房儲物箱、手推車等以及「環港遊」活動。

相關文章：【航空業復甦】較2021年大幅好轉 明年全球航空業虧損將收窄78%

【空中暢遊】HK Express香港快運「環港遊」開賣 連稅票價528元起

編輯：曾樂詩