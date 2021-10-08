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《施政報告》後睇好北區潛加　投資客即購南屏匯特色戶　呎價逾1.7萬創項目新高

股樓投資 21:33 2021/10/08

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《施政報告》重點提及北部都會區發展，未來新界北將有眾多基建及運輸設施落成，當區樓市亦料受惠。有投資客睇好後市，於《施政報告》出台後隨即購入屏山新盤南屏匯特色單位，成呎價逾1.7萬元，創項目成交呎價新高，料再破屏山區內呎價最高記錄。

美聯物業高級區域營業董事林振華稱，由該行獨家策劃代理的南屏匯新近錄成交，售出單位為5樓B室，屬連天台特色單位，實用面積382平方呎，以671.2萬元成交，成交呎價約17,571元，創項目呎價新高。據悉，買家來自九龍區，預期洪水橋一帶基建陸續上馬，物業升值空間較大，故搶先於附近物色心儀物業，是次購入單位擬作長線投資用途。

代理補充，項目至今累售31伙，佔分層單位總數近80%，套現約1.8億元。

延伸閱讀︰【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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