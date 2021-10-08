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星凱‧堤岸收逾1.3萬票　料日內加推　發展商︰恒生、工銀確認接受樓花按揭

股樓投資 21:09 2021/10/08

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星凱‧堤岸日前公布項目首張價單後隨即開始收票，市場消息指，項目至今已累收逾1.3萬票，以首批推出268伙單位計，超額認購約48倍。發展商中州置業聯同中原地產及中原按揭向買家提供低息按揭優惠，全期按息低至H+1.3%，即實際息率低至1.36%，計劃同時提供高達貸款額1.4%的現金回贈。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目收票源中，有55%來自新界區、30%來自九龍區、15%來自港島。他續指，預計最快於周六（9日）加推價單，暫定價原價加推，而未來再加價單時，料定價有2%至3%升幅。

值得留意的是，銀行對內房樓盤按揭批核審慎，星凱‧堤岸作為內房中州置業在港首個新盤項目，早前亦有報道指滙豐、中銀香港等大型銀行暫未按受項目的樓花按揭申請。楊聰永回應表示，集團一直就按揭事宜與銀行協商，包括恒生銀行及工商銀行（亞洲）在內，目前已有多間銀行確認可承造星凱‧堤岸樓花按揭，惟部分細節仍待商榷，集團正在與銀行處理相關程序，將於稍後公布詳情。他續指，項目預計關建日期為2023年3月底，目前工程進度良好，買家不必擔心。

延伸閱讀︰【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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