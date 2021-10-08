【內房危機】與恒大一樣表外債務佔比高 摩通認為邊間內房有風險？

摩通估計，中國恒大 （03333） 與其部分同業有數以十億計美元的表外債務，如果把有關債務加入公司財務報表，不少公司的槓桿將明顯提高。該行認為，三條紅綫的融資新規下，恒大並沒有去槓桿，而是把部分有息債務轉為表外債務，包括商業票據、理財產品及無固定期限資本債券等。

摩通估計截至今年上半年，恒大淨負債率實際高達至少177%，而不是財務報表上的100%，甚至比該數字更高，隱藏債務將佔恒大總債務近55%。另外，摩通又指富力地產 （02777） 、融創中國 （01918） 及碧桂園 （02007） 的實際債務都較財務報表上高。

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