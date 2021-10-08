  • 26°C
香港時間 : 20211008日 (五) 21:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】與恒大一樣表外債務佔比高 摩通認為邊間內房有風險？

股樓投資 21:05 2021/10/08

分享：

摩通估計，中國恒大 （03333） 與其部分同業有數以十億計美元的表外債務，如果把有關債務加入公司財務報表，不少公司的槓桿將明顯提高。該行認為，三條紅綫的融資新規下，恒大並沒有去槓桿，而是把部分有息債務轉為表外債務，包括商業票據、理財產品及無固定期限資本債券等。

摩通估計截至今年上半年，恒大淨負債率實際高達至少177%，而不是財務報表上的100%，甚至比該數字更高，隱藏債務將佔恒大總債務近55%。另外，摩通又指富力地產 （02777） 、融創中國 （01918） 及碧桂園 （02007） 的實際債務都較財務報表上高。

同場加映  【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

債券 經濟 中國 中國恒大（03333） 富力地產（02777） 融創中國（01918） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【Good Food,Good Mood@iM網欄】備受觸目的新派韓國料理 Hansik Goo 2.0

下一篇文章

【大行報告】 大和指市場對即時政策風險憂慮過大 重申對地產股正面看法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題
全球護照排行榜出爐　日本、新加坡並列榜首　香港排第幾？
全球護照排行榜出爐　日本、新加坡並列榜首　香港排第幾？
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人