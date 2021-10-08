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【大行報告】 大和指市場對即時政策風險憂慮過大 重申對地產股正面看法

股樓投資 20:58 2021/10/08

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大和發表研究報告指，市場對政策風險的擔憂似乎被誇大，並指《施政報告》未有提及針對發展商的具體政策，亦未有將樓價高企及其他樓市問題歸咎於地產商，因此認為市場對即時政策風險的憂慮過大。該行重申對本地地產行業的正面看法，地產股自9月21日以來已反彈約1%至12%，仍有進一步復甦空間。

【吉利汽車 175】 吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元【見下頁

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該行指出，發展北部都會區及積極增加土地供應，未必會損害發展商的盈利能力，預計不會出現任何住屋相關的大刀闊斧新政策，並認為《施政報告》重點在於如何創造可持續的土地供應及促進城市更新步伐，政府加快新市鎮發展的決心反而令發展商受惠。

同場加映﹕【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：郭秀慧

地產 大行報告 土地供應 施政報告 行業 發展商

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