  • 24°C
香港時間 : 20211017日 (日) 08:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【都市診療室】腸癌手術後可保肛嗎？

名人薈萃 07:42 2021/10/17

分享：

大便出血可能是腸癌的病徵之一，故切勿掉以輕心，以下的例子可引以為鑑。48歲的李先生是的士司機，他最初發現大便出血時，誤以為是少吃生果蔬菜，令大便過硬而弄傷肛門，於是就多吃蔬菜生果，但出血情況仍然持續，且還常有便意，他更要經常將的士泊在路邊往公廁解決，而每次只有便意卻沒有大便排出。他意識到事不尋常於是求醫，經醫生臨床診斷，發現病人在近肛門5厘米處有腫瘤，抽活組織檢驗後病人確診患上直腸癌。

治療直腸癌的方法以外科手術為主，有需要時會配合化療和電療為輔助治療。有關上述個案，需以外科手術，將病人距離與肛門距離5厘米的腫瘤割走，惟病人擔心割走腫瘤同時連肛門也要割走，沒有了肛門，日後處理大便要以永久性造口代替，每想及此病人便憂心忡忡。

考慮腫瘤位置

其實，割除肛門與否需要考慮幾點，第一是腫瘤與肛門的距離，距離愈遠保留肛門的機會愈大。第二是腫瘤兩端是否有足夠的「安全邊緣」，意思是醫生在切除結腸腫瘤和直腸腫瘤時；分別要多留5厘米和2厘米，以確保腫瘤已完全切除。第三是腫瘤的大小，如果腫瘤太大那便不一定要保留肛門。第四是盆腔結構，一般來說，男性的盆腔像倒三角，若腫瘤位置愈低，或在盆腔較窄的位置時，保留肛門的機會亦低。反觀女性的盆腔較寬，方便醫生手術時放入儀器，保留肛門的機會便相對較大。另外，病人在手術後的排便功能與從前不同，大便次數亦會更頻密，年老的病人較易出現失禁，看來不保留肛門反而更好。

腫瘤的復發率

李先生的腫瘤距離肛門有5厘米，經醫生評估後認為能保留肛門，算是不幸中之大幸，這也拜醫學和科技進步所賜，若發生在10多年前，受技術所限，未必能夠保肛了。

過往，進行保肛手術時，腫瘤的局部復發率高達50%，但在八十年代一位英國醫生提出「全系網膜切除手術」，簡稱TME的新手術技巧，大大減低局部復發率至3%。系網膜是包圍直腸的脂肪，內裡蘊藏着淋巴組織，以往切除直腸時會破損系網膜，令隱藏於淋巴的腫瘤細胞暴露於盆腔內，導致腫瘤細胞日後肆虐於盆腔，造成盆腔復發（即局部復發）。新技術能令整個系網膜完整地連同直腸一併割除，過程中系網膜絲毫無損，故能大大減低局部復發率。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 朱建華醫生 外科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、英國愛丁堡皇家外科醫學院院士、香港外科學院院士、香港醫學專科學院院士(外科)

欄名 : 都市診療室

最新專欄文章 更多

把握黃金生育期
2021/10/16
把握黃金生育期
【都市診療室】DIY箍牙隨時甩牙
2021/10/10
【都市診療室】DIY箍牙隨時甩牙
微創結直腸切除術
2021/10/09
微創結直腸切除術
晚期前列腺癌治療
2021/10/02
晚期前列腺癌治療
【都市診療室】混合型血壓藥
2021/09/25
【都市診療室】混合型血壓藥
手術 直腸癌 化療 電療 治療

上一篇文章

【山地悠遊人生@iM網欄】氣勢依舊-半島自助餐廳

下一篇文章

MIRROR六子12月演唱會再推「天價」換飛新玩法 粉絲：在測試我們底綫？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
【有盈退休】曾智華：年青人投資加密貨幣
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
【有相睇】盈翠半島放盤連75萬高質裝修　同屋苑業主睇樓後即拍板　斥995萬「買多層」自用
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
【利財筆記】自製長糧 千萬富豪月收4萬
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
惠康開設Wellcome Fresh 佔地5萬呎進駐西寶城 成全港最大超市
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升
【室內裝修】夫婦花58萬元局部裝修500呎單位 「半開放式廚房」最傾心 人字砌地板瞬間顏值上升