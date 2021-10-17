【都市診療室】腸癌手術後可保肛嗎？

大便出血可能是腸癌的病徵之一，故切勿掉以輕心，以下的例子可引以為鑑。48歲的李先生是的士司機，他最初發現大便出血時，誤以為是少吃生果蔬菜，令大便過硬而弄傷肛門，於是就多吃蔬菜生果，但出血情況仍然持續，且還常有便意，他更要經常將的士泊在路邊往公廁解決，而每次只有便意卻沒有大便排出。他意識到事不尋常於是求醫，經醫生臨床診斷，發現病人在近肛門5厘米處有腫瘤，抽活組織檢驗後病人確診患上直腸癌。

治療直腸癌的方法以外科手術為主，有需要時會配合化療和電療為輔助治療。有關上述個案，需以外科手術，將病人距離與肛門距離5厘米的腫瘤割走，惟病人擔心割走腫瘤同時連肛門也要割走，沒有了肛門，日後處理大便要以永久性造口代替，每想及此病人便憂心忡忡。

考慮腫瘤位置

其實，割除肛門與否需要考慮幾點，第一是腫瘤與肛門的距離，距離愈遠保留肛門的機會愈大。第二是腫瘤兩端是否有足夠的「安全邊緣」，意思是醫生在切除結腸腫瘤和直腸腫瘤時；分別要多留5厘米和2厘米，以確保腫瘤已完全切除。第三是腫瘤的大小，如果腫瘤太大那便不一定要保留肛門。第四是盆腔結構，一般來說，男性的盆腔像倒三角，若腫瘤位置愈低，或在盆腔較窄的位置時，保留肛門的機會亦低。反觀女性的盆腔較寬，方便醫生手術時放入儀器，保留肛門的機會便相對較大。另外，病人在手術後的排便功能與從前不同，大便次數亦會更頻密，年老的病人較易出現失禁，看來不保留肛門反而更好。

腫瘤的復發率

李先生的腫瘤距離肛門有5厘米，經醫生評估後認為能保留肛門，算是不幸中之大幸，這也拜醫學和科技進步所賜，若發生在10多年前，受技術所限，未必能夠保肛了。

過往，進行保肛手術時，腫瘤的局部復發率高達50%，但在八十年代一位英國醫生提出「全系網膜切除手術」，簡稱TME的新手術技巧，大大減低局部復發率至3%。系網膜是包圍直腸的脂肪，內裡蘊藏着淋巴組織，以往切除直腸時會破損系網膜，令隱藏於淋巴的腫瘤細胞暴露於盆腔內，導致腫瘤細胞日後肆虐於盆腔，造成盆腔復發（即局部復發）。新技術能令整個系網膜完整地連同直腸一併割除，過程中系網膜絲毫無損，故能大大減低局部復發率。

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