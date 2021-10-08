【美股焦點】美國公布非農就業數據遠遜預期   三大指數開市齊升

美國公布非農就業數據，9月增19.4萬個職位，遠遜預期的50萬個，儘管數據令人失望，但美股三大指數周五（8日）齊升，道瓊斯工業平均指數升37.94點及0.11%，報34,792.88點，標準普爾500指數升10.97點及0.25%，報4,410.73點，納斯達克指數升43.67點及0.30%，報14,697.68點。

就業數據欠佳，緩解市場對聯儲局將迅速收水的擔憂，科技股上漲，Facebook（FB）漲0.52%、Google（GOOGL）漲0.46%、亞馬遜（AMZN）漲0.41%、微軟（MSFT）漲0.18%。

人人網（RENN）異動拉昇，一道觸發熔斷，停牌前漲41%，恢復交易後繼續高走，漲41.48%

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責任編輯：黃苑筠