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【大行點睇】大摩重申騰訊「買入」評級及行業首選　認為其目前估值吸引

股樓投資 20:05 2021/10/08

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摩根士丹利發表報告，預計騰訊(00700)今年第三季收入按年增長16%至1,453億人民幣，料其非國際財務匯報準則經營利潤按年增長9%至416億人民幣，預期網上廣告收入按年增長12%，以反映對教育和開屏廣告的監管，雲服務提升將帶動金融科技及商業服務收入上升31%。

該行對騰訊維持「增持」評級，目標價650元，指為行業首選，並對其在2022年至2025年盈利複合增長率達23%預測具有信心，指目前估值吸引。

 

 

【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

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【同場加映】孫子市法：恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

港股 騰訊控股（00700）

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