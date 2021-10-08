【大行點睇】大摩重申騰訊「買入」評級及行業首選　認為其目前估值吸引

摩根士丹利發表報告，預計騰訊(00700)今年第三季收入按年增長16%至1,453億人民幣，料其非國際財務匯報準則經營利潤按年增長9%至416億人民幣，預期網上廣告收入按年增長12%，以反映對教育和開屏廣告的監管，雲服務提升將帶動金融科技及商業服務收入上升31%。



該行對騰訊維持「增持」評級，目標價650元，指為行業首選，並對其在2022年至2025年盈利複合增長率達23%預測具有信心，指目前估值吸引。

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