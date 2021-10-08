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太古地產與珠江實業簽合作意向 投資廣州荔灣區商業項目

股樓投資 22:36 2021/10/08

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旗下剛有上海項目開業的太古地產(01972)繼續拓展內地業務。集團宣布已與廣州珠江實業集團簽署合作意向，雙方計劃共同在廣州荔灣區聚龍灣片區，打造珠江太古商業項目。太古地產周五收報20.75元，無起跌。

【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉   詳情請看【下一頁

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荔灣區位於廣州市西部，被廣州市政府定位為「最具嶺南特色的中心城區」，擁有一河兩岸美麗景色。未來包括聚龍灣在內的白鵝潭地區，將定位為廣州西翼翼中心商業區。太古地產行政總裁彭國邦表示，非常高興有機會與珠江實業攜手，探索共築一座融合嶺南文化、現代藝術及國際潮流於一體的國際級商業地標。

太古地產在廣州天河區正在經營綜合商業項目太古匯，集團和陸家嘴集團共同投資的上海街區商場前灘太古里，亦已於上月底開業。目前太古地產分別在北京、上海、深圳及成都，經營合共六個內地商業項目。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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