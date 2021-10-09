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【三星手機】Galaxy Note 8將退役　三星不再提供作業系統更新

科技 13:00 2021/10/09

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三星（Samsung）的Galaxy Note 8系列已推出了接近四年的時間。為鼓勵用家汰舊換新，三星近日表示，Galaxy Note 8的系統更新週期已結束，並宣布將不再為Galaxy Note 8提供系統更新。

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根據三星官網的「獲Android安全更新的機型」清單列表，Galaxy Note 8已不在名單上。PhoneArena報道又提到，由去年10月起，三星已減少Galaxy Note 8的更新次數，由每月改為每季獲得更新。今年8月是Galaxy Note 8最後一次軟件更新，在8月以後，三星就不會為這款手機提供任何系統更新。

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值得一提的是，想繼續用的消費者不用太過擔心，官方不再提供 Galaxy Note 8更新，並不代表Galaxy Note 8不能用，只是或會存在安全風險，因有部分漏洞或不能透過更新系統解決。

責任編輯：何子澄

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