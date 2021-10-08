【內房危機】花樣年債務違約　掌舵人曾寶寶發家書：對不住 但絕不躺平

▲ 花樣年掌舵人曾寶寶發家書 「花樣年絕不躺平」

花樣年 （01777） 爆出違約，未能如期償還美元債本金。前中國國家副主席曾慶紅姪女、花樣年創始人曾寶寶周五（8日）向員工發出一封「寶爺家書」，曾寶寶在信中向全體員工「花花」指，「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。花樣年絕不躺平，這是我和公司管理層的態度，也是每一位花花對業主、對合作夥伴及投資人的承諾。」

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花樣年未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。曾寶寶指，目前公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，早日走出流動性困境，希望給予公司時間與信任。

曾寶寶又表示，「花樣年是野草，寒冬過後，春風吹又生。」

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以下為曾寶寶給予員工信：

9月29日淩晨，公司遭遇「黑天鵝」事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。

第一時間，我與公司管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期美元債。

事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。此為無懼。

沒有為各位守好抵禦嚴寒的屏障，對不住！但花樣年絕不躺平，這是我和公司管理層的態度，也是每一位花花對業主、對合作夥伴及投資人的承諾。

花樣年經歷23年發展，見證行業幾度起伏，更大的風雨都咬牙度過，靠的就是把巨浪當弄潮的勇氣、見山劈山的定力、以及風浪沖刷後更加閃光的產品。此為有趣、有味、有料，花樣創造價值。

目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。

只有你們堅定，花樣年才能更加堅定，實現保項目高品質交付、保公司正常運營，此為花樣年的底線。

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