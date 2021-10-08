【大行點睇】花旗第四季最睇好水泥行業　推薦3股

花旗發表報告，指水泥股估值吸引，市場對物業銷售下滑反應過度，並未足夠重視水泥行業集中度高、議價能力高的好處，是該行在今年第四季最看好的行業。該行上調多隻水泥股的盈利預測和目標價，首選中國建材(03323) 、海螺水泥(00914)和華潤水泥(01313)，全部持「買入」評級。



花旗將中國建材(03323) 目標價由17.5元上調至18元，海螺水泥(00914) 目標價由67.8元上調至72元，華潤水泥(01313)目標價由10元上調至10.1元。

花旗預計，水泥需求在明年需求會減少2%，當中考慮到預計明年新屋動工樓面面積下滑15%，而部分跌幅會被基建需求抵銷，並預計水泥價格會在今年第四季創新高。該行認為，內地會對能源密集的行業實施的產能控制措施，會在未來數年持續，對水泥、鋁和鋼都有正面作用。

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