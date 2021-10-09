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【室內設計】夫婦擲38萬裝修525呎單位 典雅設計 巧用玻璃增空間感

理財智慧 14:14 2021/10/09

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雖然本港受疫情衝擊影響市道，但高企的樓價似乎不為所動，要「上車」並非易事。一旦踏上置業階梯，加上「靚裝」就十全十美。今次個案的戶主對裝修非常有要求，並找室內設計公司RICO Interior Design & Engineering滿足其需要。

今次單位的位於大埔，實用面積為525平方呎，夫妻倆居住。他們是新居入伙亦是自置物業，戶主擲38萬元全屋裝修，最終花了兩個月時間完成。單位揉合北歐簡約及現代時尚兩種風格，主要以白色為主色，配搭大地色及藍色，營造簡約舒適的感覺，另外又加上少量鋼材，添加時尚品味。

先看玄關，客廳的儲物櫃門以白色為主，而櫃邊亦特設一塊鏡子，滿足戶主希望以淺灰色或白色為主題色的要求，同時亦方便戶主在出門前整理一下儀容。從玄關位走入客廳，一眼看到底，家具鋪陳井井有條，事關戶主希望客廳盡量簡潔，所以就把主要的收納位置放在書房和睡房。此外，戶主不太喜歡原裝的木地板，認為較偏黃色並不耐用，因此設計師選用偏灰調的木紋磚，與客廳家具的格調相容。使用木紋磚亦有一個好處，就是既方便打理又防潮耐用。

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走到客廳中央，會發現廚房入口正正設置在客廳的中央位置，令客廳的一大幅牆身不能盡用，成為設計的最大阻力。因此設計師將原裝廚房門改為隱藏式路軌的趟門，路軌也不會外露，配合整個客廳簡約設計的效果。除此之外，客廳與書房及主人房之間沒有牆身為間隔，亦成為設計上其中一個大挑戰。由於戶主希望更有空間感，若以實心牆分隔，將令客廳變得局促，因此設計師巧妙地把原則兩房改為一房設計，並把頭房打造成開放式書房，加入清透的玻璃牆簡單分隔，以此透光玻璃加大客廳及書房的空間感，又能增加光綫射入書房。

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設計師表示，由於男主人經常在書房，而女主人則喜愛在客廳看電視，這片薄薄的玻璃，可以加強客廳與書房的互動。另外，書枱貼近窗邊，因此設計師做了一塊擋板，以免書枱上的物件跌出窗外。與此同時，書房及主人房改以裝飾櫃間隔，一邊作書櫃用途，一邊則是擺設裝飾之用。書房裝飾櫃旁的暗門，背後則是主人房，這暗門的中間有一塊玻璃，可以窺探室內的情況。而當暗門打開時，玻璃位置又可以展示裝飾櫃的攞設。

地台床設計盡見心思在主人房方面，由於戶主雜物和裝飾擺設比較多，需要大量收納空間，因此設計師做了整個地台床，使其成為全屋的儲物收納中心，而在家具設計及用色上，為免累贅，盡以簡約為主。衣櫃規劃了一個開放式空間，讓戶主可掛放不是經常清洗的衣物。而地台沒有使用金屬手抽，是用了暗抽的方法，使其看起來簡約，解決了因金屬手抽而「頂腳」的不便。戶主亦為床頭軟包選用防水皮布，讓軟包變得更為耐用以及方便清潔。

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被問到經裝修後單位的得意之處，設計師認為是用作分隔工作間及睡房的組合櫃，這套家具既可作書櫃及飾櫃之用，亦可作間隔牆將兩個空間整齊分開，而當中的睡房趟門的玻璃設計更具有小玩味效果。由於戶主頗多家具及雜物，設計上除了一方面增加收納空間外，另一方面亦要平衡開揚的空間感，所以加入了玻璃及鋼材的元素，增加採光的效果。

具體費用：

清拆項目 4萬元

油漆項目 6萬元

木器及地台項目 9萬元

家具項目 18萬元

其它雜費 1萬元

總共：38萬

 

資料及圖片來源：RICO Interior Design & Engineering

 

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責任編輯：羅浩濂

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