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【裝修攻略@iM網欄】明智地選擇 收費較平=偷工減料？

名人薈萃 08:01 2021/11/12

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收費較平=偷工減料？

 

上篇好像是說「服務好和質素佳的公司，收費會較高」，那麼如果戶主希望盡量節省預算，又可怎樣明智地選擇較平價的公司呢？以下列出一些考慮因素，希望能讓接受能力較高的戶主，懂得明智地選擇適合自己的裝設公司：

 

1. 師傅自行監工─自行監工當然能節省成本，代價則是有欠中立，必須確保師傅態度負責任，否則極可能弄巧反拙。

 

2. 不用製作設計圖─不出立體設計圖，只「口頭討論設計」，效果幾乎肯定不及出了設計圖那樣好（假設戶主懂得發揮設計圖的價值*）。然而，懂得如何「討論設計*」，其實已能取得非常大的價值。

*建議戶主利用我們的防伏配套

 

3. 淡季折扣─部分公司（尤其師傅是自己員工而非外判）會在淡季提供額外折扣，可以加以留意。

 

4. 二人同行─假如戶主找到另一戶主同時委託某一公司開工，大部分公司都願意為兩位戶主同時提供相當的額外減價。當然，由於戶主無法得知這減價是否「先加後減」或「將價就貨」，又不認識其他裝修戶主，實踐上有難度，但戶主可以利用防伏配套和白名單系統輕易做到，賺回數倍學費……

 

5. 較基本的收貨標準─如果戶主接受一些視覺上的瑕疵（不影響耐用性），造櫃的價錢相差達一倍，是否值得全視乎戶主個人意願。

 

小貼士：戶主選用平價的裝修/造櫃服務，應對瑕疵和犯錯有較大接受程度，同時懂得巧妙地選色和減少細節，令瑕疵更不易見。比如說手抽位造暗抽而不做明抽，就能減少手抽品質不美觀的影響。不錯這是「斬腳趾避沙蟲」的做法，但事實是大部分低價工程/傢俬都會出現很多小瑕疵、小錯漏，這些小花招某程度上還是十分實用的。

 

當然，戶主找平價裝設公司，務必小心以下的「不合理原因」，例如：

 

1. 偷雞唔買保險，慳幾千

2. 外判廉價臨時工，慳幾千

3. 購買質素混雜的次貨，或公司所包括的基本用料，屬低於可接受標準的，戶主稍有要求就必須付出額外費用，慳幾千至幾萬

4. 附加收費：割價搶單，但開工後即不斷找理由收附加費，戶主拒絕就停工，慳幾千至幾萬

 

總而言之：

- 價錢高低不等同質素高低，戶主應該充份了解公司的產品和服務水平，絕不是按價錢判斷質素。

- 如果戶主預算有一定彈性，應先找到合適公司，然後才在當中格價。否則容易篩走能夠提供良好服務和品質的公司而得不償失。

- 以低成本運作的公司比較不願意「硬食」，即使裝修過程真的出了錯，戶主亦不應太強勢，如師傅並非故意為之，戶主大可考慮與師傅共同承擔損失。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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