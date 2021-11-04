【裝修攻略@iM網欄】不要貪平！收費較貴=食水較深？

良心裝設公司常提醒戶主「真係唔好貪平」。但戶主卻很想知道為甚麼同一工程，甲公司會比乙公司貴。同樣是清拆，為甚麼甲公司的清拆費都比乙公司貴？

當然，這有可能是甲公司經營成本比乙公司高，或者甲公司「食水較深」等。但排除了這些因素，也有很多合理理由令甲公司「貴得有道理」。希望這能令戶主明白「不要貪平」背後的道理：

1. 用料不同

同樣是夾板，有劣質、有優質。最劣質的夾板根本不適宜造櫃。

同樣是電線，有英國製、有大陸製。英國線價錢高，壽命亦較長。

2. 施工不同

同樣是焗漆櫃，有輕薄、「起砂」的，也有實淨、「墜手」、平滑美觀的。

同樣是批灰、油漆、造水電，但接駁的手工、斜度的準繩、安裝的細節，都是品質，仔細施工可令工時相差一倍。

有監工/沒監工：

監工或判頭，是師傅的「米飯班主」，角色是與戶主溝通，確保質素達到與戶主協定好的標準，並協助戶主檢查他們不懂檢查的東西，相比師傅本身，理應更加中立客觀。監工亦有權叫師傅重做，免除非專業戶主與專業師傅的困難爭拗。

服務水平不同：

除陪伴戶主揀料的時間，有些公司也提供相當完善的日後保養，當與戶主產生爭拗時，有些公司會盡量遷就戶主，提供令戶主滿意的服務；反之，有些公司沒預計這方面的成本，即使是師傅犯錯，亦不想承擔責任，數額大甚至拖延開工/威脅走人。雖然服務和價錢沒必然關係，但好服務的確需要成本。

隱藏附加費：

甲公司報價可能已包括一定質素的用料/服務，以及遇上特殊情況時的額外成本，而乙公司則只包括最基本的服務，所有額外要求都會收取附加費（這也是行內的合理做法）。

設計費用：

不同公司的設計成本大不相同。立體圖的質素、與戶主溝通了解的深入程度、改動的次數和幅度，以及對空間設計付出的心思，分別可以很大。

營運成本

雖然「隻身一人」成本最低，但良好的公司管理，能夠確保工程運作暢順，人手供應充足、質素高，並更能留住人才和經驗。

當然，你不會看見以上八項一一列在甲公司的報價單中，而可能只會看見「每個數都比乙公司大」。這就解釋了為甚麼「甲公司連清拆費都比乙公司貴，卻未必因為食水較深」了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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