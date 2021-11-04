  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 00:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修攻略@iM網欄】不要貪平！收費較貴=食水較深？

名人薈萃 23:49 2021/11/04

分享：

良心裝設公司常提醒戶主「真係唔好貪平」。但戶主卻很想知道為甚麼同一工程，甲公司會比乙公司貴。同樣是清拆，為甚麼甲公司的清拆費都比乙公司貴？

 

當然，這有可能是甲公司經營成本比乙公司高，或者甲公司「食水較深」等。但排除了這些因素，也有很多合理理由令甲公司「貴得有道理」。希望這能令戶主明白「不要貪平」背後的道理：

 

1. 用料不同

同樣是夾板，有劣質、有優質。最劣質的夾板根本不適宜造櫃。

同樣是電線，有英國製、有大陸製。英國線價錢高，壽命亦較長。

 

2. 施工不同

同樣是焗漆櫃，有輕薄、「起砂」的，也有實淨、「墜手」、平滑美觀的。

同樣是批灰、油漆、造水電，但接駁的手工、斜度的準繩、安裝的細節，都是品質，仔細施工可令工時相差一倍。

 

  1. 有監工/沒監工：

監工或判頭，是師傅的「米飯班主」，角色是與戶主溝通，確保質素達到與戶主協定好的標準，並協助戶主檢查他們不懂檢查的東西，相比師傅本身，理應更加中立客觀。監工亦有權叫師傅重做，免除非專業戶主與專業師傅的困難爭拗。

 

  1. 服務水平不同：

除陪伴戶主揀料的時間，有些公司也提供相當完善的日後保養，當與戶主產生爭拗時，有些公司會盡量遷就戶主，提供令戶主滿意的服務；反之，有些公司沒預計這方面的成本，即使是師傅犯錯，亦不想承擔責任，數額大甚至拖延開工/威脅走人。雖然服務和價錢沒必然關係，但好服務的確需要成本。

 

  1. 隱藏附加費：

甲公司報價可能已包括一定質素的用料/服務，以及遇上特殊情況時的額外成本，而乙公司則只包括最基本的服務，所有額外要求都會收取附加費（這也是行內的合理做法）。

 

  1. 設計費用：

不同公司的設計成本大不相同。立體圖的質素、與戶主溝通了解的深入程度、改動的次數和幅度，以及對空間設計付出的心思，分別可以很大。

 

  1. 營運成本

雖然「隻身一人」成本最低，但良好的公司管理，能夠確保工程運作暢順，人手供應充足、質素高，並更能留住人才和經驗。

 

當然，你不會看見以上八項一一列在甲公司的報價單中，而可能只會看見「每個數都比乙公司大」。這就解釋了為甚麼「甲公司連清拆費都比乙公司貴，卻未必因為食水較深」了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略@裝修學院校長Simon Tang的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

最新專欄文章 更多

【裝修攻略@iM網欄】化妝定大裝？ 預算不足別大裝？
2021/10/27
【裝修攻略@iM網欄】化妝定大裝？ 預算不足別大裝？
【裝修攻略@iM網欄】留意「自費項目估價」 「裝修」要花多少錢？
2021/10/22
【裝修攻略@iM網欄】留意「自費項目估價」 「裝修」要花多少錢？
【裝修攻略@iM網欄】裝修時，記得要考慮未來十年的需要
2021/10/15
【裝修攻略@iM網欄】裝修時，記得要考慮未來十年的需要
【裝修攻略@iM網欄】俾左錢，卻達唔到好效果？
2021/10/04
【裝修攻略@iM網欄】俾左錢，卻達唔到好效果？
【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色
2021/09/17
【裝修攻略@iM網欄】戶主應該參與多少？裝修戶主的十大角色
裝修設計 服務 設計 工程

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】廈門首選旅遊點 歐陸風情鼓浪嶼

下一篇文章

【著數優惠】滙豐 Reward夥港鐵 推出「獎賞錢」兌換「MTR 分」功能 可換領免費港鐵車程或精選禮品

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款